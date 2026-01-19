Solé (Protecció Civil) afirma que es busca un desaparegut per l'allau a la Vall d'Aran

No descarta un enviament "massiu" d'alertes pel temporal al litoral català
LLEIDA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha afirmat aquest dilluns que es busca una segona persona afectada --estaria desapareguda-- després de l'allau de diumenge al barranc dera Laveja, a la Vall d'Aran (Lleida), i en què es va confirmar la defunció d'una persona.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press ha assenyalat que hi ha un dispositiu de recerca en marxa i ha demanat molta precaució en les activitats d'alta muntanya: "Que no es facin activitats fora pistes o fora zones controlades si no es té molta seguretat de quina és l'activitat que s'està duent a terme".
Ha explicat que el risc a la muntanya "existeix" i ha esmentat que aquest cap de setmana una altra persona va morir sepultada per una altra allau al barranc de Puimestre, fora pistes a l'estació d'Aramón Cerler (Osca).
Per la seva banda, el Conselh Generau d'Aran ha informat en un comunicat que, al llarg d'aquest dilluns, juntament amb els equips de rescat de la Guàrdia Civil, els Mossos i els Bombers, efectius i personal de Baqueira-Beret emprendran una recerca amb helicòpter i unitats canines per descartar que hi hagi més persones afectades.
TEMPORAL A CATALUNYA
Sobre el temporal a Catalunya, ha explicat que hi ha quatre riscos "sobre la taula", que són per precipitacions, nevades, onatge i allaus, i que la zona amb més afectació per pluges es preveu que sigui l'Empordà (Girona).
Ha explicat que el temporal "sembla estendre's" per tot el litoral a partir de la tarda, entre el Baix Llobregat (Barcelona) i l'Alt Empordà (Girona) i també a la zona del Delta de l'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià (Tarragona).
Ha afirmat que Protecció Civil no descarta un enviament "massiu" d'alertes pel temporal en aquestes zones del litoral català.
Sobre si aquest temporal es pot equiparar a la borrasca Gloria --que va afectar Catalunya el gener del 2020--, ha dit que és una situació similar, però que no s'espera que tingui la mateixa intensitat: "L'esperem fort i intens, però no amb tanta força com va tenir el Gloria".