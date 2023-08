"Solament" un home va escalar al pis on va succeir la presumpta agressió sexual múltiple a Barcelona

BARCELONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

Les càmeres de seguretat van registrar "només" un home escalant fins al pis on va succeir la presumpta agressió sexual múltiple per part de tres persones a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que les mateixes càmeres van gravar a un home escalant i a dos més al carrer vigilant.

La víctima va denunciar el dissabte que tres homes havien entrat al seu domicili pel balcó i que presumptament li havien robat i l'havien agredit sexualment.

La dona va ser traslladada fins a l'Hospital de Bellvitge de la localitat, on es va activar el protocol per agressions sexuals i es van recollir mostres biològiques "per saber si n'hi ha d'una persona, de dues o de tres".

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació, mentre la policia científica està realitzant treballs d'inspecció tècnic-ocular per recollir mostres d'ADN de la façana i, així, poder trobar al presumpte o presumptes autors.