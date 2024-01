'La societat de la neu' i 'Robot Dreams', entre les nominades als Oscars

MADRID, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

'La societat de la neu' de Juan Antonio Bayona i el film d'animació 'Robot Dreams', de Pablo Berger, han estat nominades en els Oscars. La pel·lícula sobre la tragèdia dels Andes opta a dos guardons --a millor pel·lícula internacional i a millor maquillatge i perruqueria--, mentre que el film de Berger és candidat a millor pel·lícula d'animació. La gala de la 96a edició dels premis de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques nord-americana se celebrarà el pròxim 10 de març en una cerimònia que tornarà a estar conduïda per Jimmy Kimmel.

El film de Bayona, que relata la tragèdia del vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana el 1972 en què van morir 29 persones, està nominat com a millor pel·lícula internacional juntament amb la japonesa 'Perfect Days', de Win Wenders; la coproducció entre els Estats Units, el Regne Unit i Polònia 'La zona de interés', de Jonathan Glazer; la italiana 'Yo capitán', de Matteo Garrone; i l'alemanya 'Sala de profesores', d'Ilker Çatak.

A més, la cinta de Bayona està nominada al millor maquillatge i perruqueria per la feina d'Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí i Montse Ribé. En aquesta categoria competirà amb 'Oppenheimer', 'Maestro', 'Golda' 'Pobres criaturas'.

'La societat de la neu' ja és una de les grans favorites en els Premis Goya amb 13 nominacions, que se celebraran el 10 de febrer a Valladolid. A més, el film de Bayona també es troba entre els nominats als BAFTA en què opta al guardó a millor pel·lícula de parla no anglesa.

Per la seva banda, 'Robot Dreams', la pel·lícula dirigida per Pablo Berger, està nominada a l'Oscar a millor film d'animació. Els rivals de la cinta espanyola, que va ser coronada com el millor llargmetratge d'animació de l'any en els premis del Cinema Europeu, són 'Spider-Man: Creuant el Multivers', 'Nimona', 'El chico la garza' i 'Elemental'.

Els actors Zazie Beetz i Jack Quaid, acompanyats de la presidenta de l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques, Janet Yang, han estat els encarregats d'anunciar les nominacions als guardons més preuats de la indústria del cinema que es lliuraran en una gala al Dolby Theatre de Los Angeles el pròxim 10 de març, la matinada de diumenge a dilluns a Espanya, i que per quarta vegada estarà conduïda per Jimmy Kimmel.