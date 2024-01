'La societat de la neu' de Bayona, millor pel·lícula espanyola dels Premis RNE Sant Jordi

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han reconegut 'La societat de la neu', de J.A.Bayona, com a millor pel·lícula espanyola, en uns guardons que es lliuraran el 24 d'abril, ha informat aquest dilluns RTVE en un comunicat.

Els guardons han premiat Carolina Yuste com a millor actriu espanyola per 'Saben aquell' i Alberto Ammann com a millor actor per 'Upon entry (L'arribada)', film que s'ha emportat el guardó a millor òpera primera.

En l'apartat internacional, 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese, ha estat considerada la millor pel·lícula estrangera, que també ha premiat el seu protagonista, Lily Gladstone, com a millor actriu estrangera, mentre que Cillian Murphy ha estat reconegut pel seu paper a 'Oppenheimer'.

El jurat d'aquesta edició, presidit per la periodista Conxita Casanovas, ha estat format per Cayetana Guillén Cuervo, Joan Vilà, Yolanda Flores, Gerardo Sánchez, Jordi Camps, Alfons Gorina, Astrid Messeguer, Oti Rodriguez Marchante i Ángel Sala.

Els Premis RNE Sant Jordi també concediran un guardó a la trajectòria professional, un premi d'honor i un premi a la indústria, que s'anunciaran més endavant.