La Societat Catalana de Psicologia Clínica alerta de "manca de planificació" en salut mental

GIRONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Un informe de la Societat Catalana de Psicologia Clínica (SCPC-Acapir) sobre 'La salut mental a Catalunya: entre el discurs institucional i la pràctica real' ha alertat d'una "manca de planificació" en salut mental a Catalunya.
Segons l'estudi, presentat a Girona aquest divendres, la fragmentació del sistema i els ritmes polítics obstaculitzen la planificació sanitària en salut mental, la qual cosa deriva "en una deterioració de l'atenció clínica i la qualitat assistencial", informa la SCPC en un comunicat.
L'anàlisi constata 71 entitats proveïdores de serveis sanitaris que treballen de manera independent, la qual cosa, unit a l'"urgència política" de donar resposta a la demanda social, està impedint una planificació sanitària.
PROPOSTES DE MILLORA
La SCPC demana informació "transparent, pública i periòdica" de les necessitats poblacionals en salut mental i sobre quins recursos hi ha disponibles en aquest moment.
També defensa que la formació sanitària especialitzada es planifiqui "en funció de les necessitats reals del sistema".
L'informe afirma que les places PIR a Catalunya s'han incrementat en 1 plaça els últims 3 anys; les places de psiquiatria d'adults no han augmentat; les d'infermeria especialitzada en salut mental han augmentat en 3 places, i les de medicina de família han disminuït en 4.