'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona passa el tall de la carrera de l'Oscar

MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, ha passat el tall de les quinze cintes finalistes en la categoria de millor pel·lícula internacional de la 96ª edició els Oscar, que se celebrarà la seva gal·la el proper 11 de març de 2024 de nou al Dolby Theatre de Los Angeles. Així mateix, el curtmetratge de Pedro Almodóvar, 'Extraña forma de vida', també ha rebut el suport dels acadèmics.

En el cas del film de Bayona, ha aconseguit passar el tall també en altres tres categories: millors efectes especials, millor música original i millor maquillatge i perruqueria.

L'Acadèmia de Hollywood ha donat a conèixer aquest dijous 21 de desembre la llista de quinze pel·lícules preseleccionades en la categoria (coneguda com 'shortlist') de la millor pel·lícula estrangera, triades entre els prop d'un centenar de films presentats. No obstant això, les cinc pel·lícules nominades definitivament es coneixeran el 23 de gener, quan s'anunciï la resta de nominacions.

En la ronda de nominacions, els membres de l'Acadèmia de totes les branques estan convidats a votar però per participar han d'acreditar haver vist les 15 pel·lícules preseleccionades. L'any passat la candidatura espanyola va recaure a 'Alcarràs', de Carla Simón, que no va aconseguir entrar entre les cinc finalistes dels Oscar.

'La sociedad de la nieve' va ser la pel·lícula espanyola triada el passat 20 de setembre pels acadèmics per representar Espanya en els premis Oscar. Amb una cinta basada en el relat de supervivents de la tragèdia aèria dels Andes, Bayona ja va explicar que va tenir una "reacció immediata" en llegir el llibre de Pablo Vieci.

Aquesta obra recull els testimoniatges dels supervivents de l'accident de l'avió que va impactar el 13 d'octubre de 1972 amb la serralada andina, i que es va cobrar dotze víctimes. El cineasta ja va parlar de la preparació que farien per a l'arribada de la pel·lícula als Estats Units.

"Hem d'intentar que la pel·lícula la vegi el major nombre d'acadèmics possible, perquè a diferència d'altres cintes, encara no s'ha estrenat. Ens assegurarem que la vegin per poder competir: hi ha un esquema de com es fa tot el procés i ara començarem a treballar-ho al detall", remarcava llavors la productora Belén Atienza.

Preguntat sobre poder estar nominat en altres categories, el cineasta ja va ironitzar demanant "anar primer amb la categoria internacional". "Aquesta pel·lícula és una 'rara avis', ens ha costat anys finançar alguna cosa així en espanyol. És un esforç per competir de tu a tu amb pel·lícules americanes i crec que estem per competir en altres categories", va indicar al setembre.

LA TORNADA D'ALMODÓVAR

Mentre, 'Extraña forma de vida', el curtmetratge d'Almodóvar que es va estrenar en el passat festival de Cannes i compta amb Ethan Hawke i Pedro Pascal com a protagonistes, entrarà entre els finalistes a la categoria de millor curt als Oscar.

El treball del cineasta ha tingut més bona sort que el seu anterior curtmetratge, 'La voz humana', que es va quedar fora de la 'shortlist' l'any 2021. En l'edició de 2022, per contra, tant Penélope Cruz com Alberto Iglesias van ser nominats a l'Oscar pel seu treball en 'Madres paralelas'.

És precisament el 2022 quan es va registrar l'últim triomf espanyol en la cerimònia de l'Acadèmia de Hollywood. El director Alberto Mielgo va aixecar el guardó a Millor Curtmetratge d'Animació per 'El limpiaparabrisas', una coproducció entre Espanya i els Estats Units.