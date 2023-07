'La sociedad de la nieve' de Bayona clausurarà el Festival de Cinema de Venècia

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula 'La sociedad de la nieve' del cineasta Juan Antonio Bayona clausurarà, fora de competició i en el que serà la seva estrena mundial, la 80a edició del Festival Internacional de Cinema de Venècia el dissabte 9 de setembre, informa el certamen en un comunicat aquest dissabte.

És una "èpica història de supervivència" basada en una novel·la de Pablo Vierci, escrita per Bayona juntament amb Bernat Vilaplana, Jayme Marques i Nicolás Casariego i amb un repartiment format per Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt, Tomas Wolf i Esteban Kukuriczka, entre d'altres.

El director de títols com 'Lo imposible', 'L'orfenat', o 'Jurassic World: El regne caigut' es basa en una història real que es remunta al 1972, quan el vol 571 de la força aèria Uruguaiana, llogat per portar un equip de rugbi a Xile, s'estavella en una glacera als Andes i els passatgers que sobreviuen han de recórrer a mesures extremes per sobreviure.