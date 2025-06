Sixena Sí creu que el MNAC posa "excuses de mal pagador" per impedir la devolució de les pintures murals

HUESCA 24 juny (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Sixena Sí considera que el MNAC està fent maniobres dilatòries i posant "excuses de mal pagador" per retardar o impedir l'execució de la sentència del Tribunal Suprem que l'obliga a retornar les pintures murals al monestir de Sixena.

Així ho ha dit el portaveu d'aquesta plataforma ciutadana, Juan Yzuel, en conèixer que el MNAC ha manifestat la seva incapacitat tècnica de dur a terme l'operació de trasllat de les pintures murals de Sixena en el termini establert. La plataforma "ja ho esperava", i és que "des d'un principi s'ha anat succeint rere després d'excusa".

En aquest sentit, Yzuel ha assegurat que "ens trobem amb aquesta negativa dels tècnics al·legant, creiem que políticament, que no es poden desmuntar, quan ells les han muntat repetidament i durant anys les han tingut en magatzems".

La Plataforma Sixena Sí advoca per reafirmar que Aragó executarà la sentència i en aquest sentit ha dit que hi ha diferents eines judicials per penalitzar que les pintures no s'entreguin i formalitzar-ne la tornada, com penalitzar cada dia que passa, embargar els béns del museu i fins i tot tancar la sala per prohibir-ne l'exhibició.

"Hem de ser tractats com els amos de les pintures que volem que se'ns entreguin i per això hi hauria possibilitat de multar el Museu d'Art de Catalunya per cada dia de retard, també es podrien embargar els béns del Museu i també es podria tancar la sala al públic perquè no es pugui tornar a visitar".

Han indicat que l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals d'Aragó, la seu dels quals està a la ciutat d'Osca, porta cinc anys preparant el pla de retorn de les pintures murals del monestir de Sixena juntament amb la direcció general de Patrimoni del Govern d'Aragó. A l'escola hi ha col·locat un arc a escala real que recrea els de la sala capitular.

El grup de treball compta amb arquitectes, restauradors i historiadors de l'art i que porten des del 2020 preparant-se perquè el transport i embalatge es produeixi amb totes les garanties de seguretat.