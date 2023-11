El sistema Ter-Llobregat entrarà en preemergència per sequera i afectarà 5,9 milions de catalans

Es limita el consum a 210 litres/persona al dia i el reg de gespa

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Interdepartamental de la Sequera ha aprovat aquest dimarts que el sistema Ter-Llobregat entri en estat de preemergència per sequera, una mesura que afectarà uns 5,9 milions de catalans i que previsiblement entrarà en vigor la setmana vinent, segons fonts de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En una roda de premsa aquest dimarts després de reunir-se la comissió, el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha explicat que la intenció de l'estat de preemergència és allargar l'entrada al d'emergència, que suposarà "restriccions més greus".

La mesura ara s'ha de debatre i aprovar en el Consell d'Administració de l'ACA, que es reunirà dijous, i un cop l'aprovi es publicarà en el Dogc, la qual cosa s'espera de cara la setmana vinent.

Mascort ha assegurat que es tracta de la pitjor sequera que ha viscut Catalunya en els últims 100 anys "per sequera, intensitat i afectació al territori" i ha fet una crida a la ciutadania a reduir el consum d'aigua.

202 MUNICIPIS A 14 COMARQUES

L'estat de preemergència --que afectarà 202 municipis catalans de 14 comarques-- és una fase prèvia a la d'emergència i suposa restringir el volum màxim d'aigua de 210 litres per habitant i dia, "incloent activitats econòmiques i comercials".

Es prohibeix el reg de gespa excepte a superfícies per a la pràctica federada d'esports, on es pot mantenir "sense superar la dotació màxima de 200 metres cúbics per hectàrea al mes", i es permet el reg de supervivència d'arbres de 20 a 8 hores i amb gota a gota o regadora.

MESURES QUE ES MANTENEN

Es mantenen les limitacions de l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals o llacs artificials, a més de la prohibició d'omplir piscines privades d'ús individual o unifamiliar i aquelles que no tenen sistema de recirculació.

Sí que es permet l'ompliment parcial o el primer ompliment a piscines d'ús públic i en les "quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua", la qual cosa inclou piscines municipals o d'altres com les d'establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o instal·lacions juvenils.

També està prohibida la neteja de carrers, clavegueres, paviments o façanes amb aigua potable, i l'ús d'aigua per netejar vehicles es limita a establiments comercials dedicats a aquesta activitat i que comptin amb sistema de recirculació d'aigua.

A més està prohibit l'ús de l'aigua per netejar el vehicle fora d'establiments comercials per "mantenir la seguretat i la salut de persones i animals", com en el cas de vehicles de transport de menjar, transport d'animals o ambulàncies, i sempre amb la mínima aigua possible.

ALTRES MESURES COMPLEMENTÀRIES

De manera complementària a les mesures de l'ACA, el Govern ha anunciat 12 mesures "urgents" que incumbeixen diferents conselleries i passen per l'estalvi d'aigua en edificis públics; campanyes de vigilància i seguiment del Pla de Sequera; una campanya educativa i de sensibilització en escoles i instituts; i recomanacions per als treballadors públics i el cos consular.

També s'impulsarà una convocatòria d'ajuts al sector turístic; una campanya de formació a treballadors del Servei d'Atenció a Domicili (SAD) per introduir pràctiques de control dels consums d'aigua i a la xarxa residencial d'atenció a violències masclistes; agilitzar estudis per a l'ús de l'aigua regenerada en l'àmbit públic; o reduir consums en centres penitenciaris i impulsar la neteja en sec en explotacions ramaderes.