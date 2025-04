Sis mossos ferits per atacs amb pals i barres en una baralla amb centenars de persones a Lleida

LLEIDA 28 abr. (EUROPA PRESS) -

Sis agents dels Mossos d'Esquadra han quedat ferits en ser atacats amb pals de fusta i barres metàl·liques al barri de la Mariola de Lleida després d'una baralla multitudinària amb centenars de persones implicades, segons han confirmat fonts del cos a Europa Press aquest dilluns.

Segons ha avançat 'El Caso', abans de les 00.00 hores d'aquest diumenge la policia catalana ha rebut diverses trucades que alertaven d'una baralla multitudinària, alguna avisava de fins a 200 persones implicades.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i, malgrat trobar un ambient tensionat, la violència havia cessat, fins que "inesperadament" un grup més reduït dels concentrats ha llançat ampolles i pedres a la línia policial.

Després del llançament, alguns d'ells s'han abraonat sobre els mossos amb pals de fusta i barres metàl·liques, fet que ha obligat els policies a recular i replegar-se.

Dels sis agents ferits, quatre han tingut punts de sutura "rellevants" i un d'ells està en observació en un centre hospitalari de la ciutat amb una possible fractura associada als cops.

Han afegit que encara no hi ha detinguts per les agressions i que la investigació continua en curs.