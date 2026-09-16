Publicat 16/09/2026 15:31

Sis ferits en una baralla amb armes blanques i diversos implicats al centre de Lleida

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 16 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla amb diversos implicats aquest dimecres a la matinada al centre de Lleida, en què cinc persones han resultat ferides per arma blanca i una altra per contusions, segons confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Caso'.

Els fets s'han produït cap a les 7.00 hores i la policia catalana està mirant d'identificar els implicats.

Les mateixes fonts afegeixen que no es descarta que hi hagi més persones ferides.

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