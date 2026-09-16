Sis ferits en una baralla amb armes blanques i diversos implicats al centre de Lleida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla amb diversos implicats aquest dimecres a la matinada al centre de Lleida, en què cinc persones han resultat ferides per arma blanca i una altra per contusions, segons confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Caso'.
Els fets s'han produït cap a les 7.00 hores i la policia catalana està mirant d'identificar els implicats.
Les mateixes fonts afegeixen que no es descarta que hi hagi més persones ferides.