Sis detinguts per robatoris violents de rellotges d'alta gamma a Barcelona en dues investigacions

BARCELONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir cinc persones el passat 19 de juny a Barcelona i Sant Adrià del Besòs (Barcelona) i una altra persona el 20 de juny al districte barceloní de Ciutat Vella per la seva presumpta implicació en robatoris amb violència i intimidació de rellotges d'alta gamma, mitjançant dues investigacions, han informat en un comunicat aquest dissabte.

En una primera investigació, els Mossos van detenir el 19 de juny a Barcelona i Sant Adrià del Besòs quatre homes i una dona, d'entre 34 i 56 anys, investigats per quatre robatoris amb violència i intimidació de rellotges d'alta gamma valorats en més de 40.000 euros.

Els robatoris es van fer entre el 6 i el 19 de juny al districte de Sarrià - Sant Gervasi i els cinc detinguts van passar a disposició judicial el 22 de juny.

Les investigacions dels Mossos van determinar que diverses vegades a l'any, ciutadans provinents de l'Argentina ajudats per un contacte de Sant Adrià del Besòs perpetuaven estrebades de rellotges de luxe a vianants, aproximant-se amb motocicletes que feien servir per fugir i a les quals els canviaven la matrícula per no ser detectats.

En alguns casos, també havien intimidat les víctimes amb objectes punxants com ara tornavisos.

El 19 de juny els agents de la investigació van seguir les motocicletes i persones identificades i van detenir cinc presumptes autors: dos d'ells instants després de cometre un robatori amb violència d'un rellotge d'alta gamma a una dona gran i, les altres dues, hores després en ubicacions investigades pels agents.

La cinquena persona, dedicada a facilitar suport logístic als autors materials dels fets, va ser detinguda prop del seu domicili en Sant Adrià del Besòs i els agents també van intervenir dues motocicletes, un rellotge d'alta gamma, tornavisos i diners en efectiu.

UN ALTRE DETINGUT A CIUTAT VELLA

Una segona investigació va portar, el 20 de juny, a la detenció d'un home de 24 anys i la identificació d'un altre com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació d'un rellotge d'alta gamma, valorat en 7.000 euros, al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

El 15 de juny, dues persones van robar aquest rellotge de manera coordinada i amb el mateix modus operandi: localitzaven rellotges d'alta gamma, seguien les víctimes i, en un moment determinat, s'apropaven per tots dos costats immobilitzant el braç per arrencar el rellotge, per després fugir ràpidament a peu.

Els agents van identificar els dos presumptes autors gràcies a les imatges que van captar les càmeres de seguretat del Palau de la Generalitat de Catalunya i a la col·laboració de la víctima.

El 20 de juny van entrar al domicili dels detinguts, on es van intervenir diversos rellotges i 5.000 euros en efectiu, entre altres evidències, i el detingut va passar a disposició judicial el passat 22 de juny, mentre que els agents van activar una ordre de detenció policial per al segon autor.