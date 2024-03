Sis detinguts per fer-se passar per policies en assalts a plantacions de marihuana a Tarragona

TARRAGONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van detenir dimarts passat en un operatiu conjunt sis persones d'un grup criminal dedicat presumptament a fer-se passar per policies en diversos assalts a plantacions de marihuana a Tarragona.

Els suposats atracadors cometien els assalts en grups nombrosos i s'equipaven amb armes de foc curtes i llargues, a més d'indumentària policial, que feien servir per robar a les víctimes, ha informat la policia catalana en un comunicat d'aquest dimecres.

En total, van dur a terme quatre robatoris des de mitjans del 2023: el primer fet investigat va ser un assalt en grau de temptativa del 17 de juny en el qual, si bé no van arribar a robar res, sí que van mostrar capacitat per fer-se passar per policies i fer servir armes.

En el segon, van assaltar de manera violenta una finca de Reus on pensaven que hi havia una plantació i en van ferir l'amo; tres dies després van atracar un establiment i van robar el cotxe a una de les treballadores i, finalment, en l'últim assalt investigat van seguir el modus operandi habitual per assaltar una plantació de Perafort (Tarragona).

Després de localitzar els líders de l'organització, que estava formada per persones amb un ampli historial de delictes relacionats amb les drogues, els Mossos i la Policia Nacional van muntar un dispositiu amb més de 200 agents en el qual van fer sis entrades i escorcolls a Reus, Riudoms, Pratdip i Botarell (Tarragona).

INVESTIGACIÓ OBERTA

Durant l'operatiu policial van intervenir 4 quilos d'haixix, 250 plantes de marihuana, 5 quilos de cabdells per distribuir i 22 grams de cocaïna, a més de dues pistoles elèctriques, una defensa extensible, munició, manilles, armilles, dos matxets i 10.450 euros en efectiu.

Els detinguts van passar a disposició judicial dijous passat davant el jutjat de guàrdia de Barcelona, i entre ells hi ha un home de 37 anys amb una ordre europea de detenció emesa per Bèlgica també per delictes de drogues.

Els Mossos avisen que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions relacionades amb l'organització criminal.