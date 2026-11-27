MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha detingut sis persones i n'investiga una altra per la seva presumpta implicació en delictes contra la salut pública (tràfic de drogues), blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
L'operació Cantabizk, duta a terme a les províncies de Biscaia, Cantàbria i Barcelona, ha permès desmantellar una organització delictiva dedicada a la distribució de substàncies estupefaents, principalment a Biscaia, que s'estructurava de manera organitzada, amb les funcions repartides entre els seus integrants i connexions amb proveïdors d'altres províncies.
Com a resultat de la investigació, a més de diferents quantitats de cocaïna, haixix i MDMA, s'han intervingut, (amagats a les propietats i vehicles), més de 390.000 euros en efectiu.
Paral·lelament a les actuacions contra el tràfic de drogues, els investigadors han desenvolupat actuacions centrades a aclarir el presumpte blanqueig dels beneficis econòmics obtinguts mitjançant l'activitat delictiva.
En aquest àmbit, l'autoritat judicial ha acordat el bloqueig de comptes bancaris vinculats a membres de l'organització amb un benefici conjunt de 200.000 euros i béns mobles valorats en 3.600.000 euros.
L'operació l'ha duta a terme l'equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Biscaia, sota la direcció de la Secció Civil i d'Instrucció del Jutjat d'Instrucció número 3 de Barakaldo.
INICI I DESENVOLUPAMENT DE LA INVESTIGACIÓ
La investigació es va iniciar arran de diverses informacions que indicaven l'existència d'un grup organitzat dedicat al tràfic de drogues, amb activitat a diferents municipis de Biscaia, Cantàbria i Catalunya.
Les tasques d'investigació van permetre identificar els presumptes integrants de l'organització, determinar les seves funcions i establir els llocs que podrien fer servir per emmagatzemar i distribuir substàncies estupefaents.
Durant la investigació, els guàrdies civils van comprovar que els integrants del grup adoptaven importants mesures de seguretat per dificultar la tasca policial, com ara l'ús de diferents vehicles, alguns dels quals amb departaments ocults, i trobades curtes a llocs discrets.
L'organització desenvolupava la seva activitat amb bases principalment a localitats com ara Leioa i Gallarta, i amb connexions amb Castro Urdiales (Cantàbria) i la província de Barcelona, des d'on presumptament es proveïa de substàncies estupefaents per a la seva posterior distribució.