Sis detinguts a Jaén i Barcelona per sostreure i distribuir fars de vehicles

JAÉN, 30 març (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha procedit a la detenció de sis persones a Jaén i Barcelona que pertanyien a una organització criminal que es dedicava a la substracció i distribució de fars i recanvis d'il·luminació de vehicles dins d'una operació que ha dut a terme la Comandància de la Guàrdia Civil de Jaén.

En l'operació s'ha aconseguit recuperar material d'il·luminació de vehicles per un valor superior als 300.000 euros. La Guàrdia Civil ha assenyalat en una nota que s'han intervingut terminals de telefonia mòbil i diversos equips informàtics.

L'operació es va iniciar a finals del 2022, quan els responsables d'una multinacional dedicada a la fabricació i distribució de fars i equipament d'il·luminació en el sector de l'automoció situada a la localitat de Martos (Jaén) van denunciar a la Guàrdia Civil que s'estaven produint furts de mercaderia.

En el transcurs de les investigacions, els agents van poder confirmar que un treballador que feia tasques de manipulació i transport a l'interior de les instal·lacions aprofitava els trasllats per fer parades innecessàries, en les quals, pel que sembla, sostreia part de la càrrega que transportava.

Per aquest motiu, la Guàrdia Civil ha assenyalat que es va establir un dispositiu de vigilància i seguiment que va aconseguir, a finals de gener de l'any passat, sorprendre 'in fraganti' dos treballadors quan transvasaven quatre palets de fars a un camió llogat i es va procedir a la detenció d'aquestes dues persones.

Arran d'aquestes detencions es va poder determinar la manera d'actuar de la trama delictiva i es van identificar més implicats en l'organització, responsables de l'administració d'una empresa de recanvis del sector de la il·luminació d'automoció situada a la província de Barcelona.

Els agents van localitzar el responsable que adquiria el producte per a l'empresa de Barcelona, que mantenia un contacte "directe i fluït" amb el cap de l'organització, que era el treballador de l'empresa de Martos. Per adquirir el material que li interessava li feia constar el tipus de fars, marques i models que volia.

Tot seguit, els integrants de l'organització planificaven la càrrega dels camions, tenint en compte els torns de feina més oportuns per procedir a la substracció de la mercaderia, triant habitualment torns amb menys treballadors.

Un cop sostreta la mercaderia se "solia" emmagatzemar en una nau o parcel·la aïllada, propietat d'un dels membres de l'organització, fins a completar la capacitat de càrrega d'un vehicle pesant per procedir a transportar-ho tot fins a la destinació final.

Quan el grup delictiu havia acumulat prou material, el responsable de l'empresa de Barcelona es desplaçava fins a la localitat de Martos, amb un vehicle tipus camió o furgoneta de lloguer, per traslladar la mercaderia sostreta fins a les seves dependències de Barcelona.

Per fer els pagaments de les comandes, s'ha pogut comprovar que els diners eren enviats des de Barcelona a Martos, amagats a l'interior d'un far o una carcassa defectuosos, i es van arribar a traslladar 10.000 euros en bitllets de 50 euros. D'aquesta manera, aparentaven la devolució de la comanda per ser defectuosa.

Ha assenyalat que en ser una empresa l'encarregada del transport i distribució dels efectes sostrets, es donava aparença de legitimitat, i fins i tot s'arribaven a falsificar documents mercantils (certificat) d'una empresa de Martos relacionada amb la multinacional perjudicada.

Els detinguts, segons ha apuntat, haurien assolit grans beneficis, procedents de la substracció, transport i distribució de mercaderia. Per aquest motiu, a finals de febrer, agents de la Guàrdia Civil es van desplaçar a la província de Barcelona, on van fer diverses entrades i escorcolls a l'empresa situada en aquesta província. Als detinguts se'ls imputen els suposats delictes de furt continuat, pertinença a organització criminal i falsedat documental.