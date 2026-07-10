Sirera (PP) critica a Collboni que Barcelona està igual o "fins i tot pitjor" amb ell que amb Colau

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat aquest divendres a l'alcalde Jaume Collboni que la ciutat està igual o "fins i tot pitjor" en alguns aspectes amb ell al capdavant del consistori que amb l'anterior primera edil Ada Colau.
"Durant la campanya deia que li preocupava la seguretat, que la reserva del 30% d'habitatge protegit era una prioritat i que ajudaria al comerç. Ara vaig pels barris i la gent encara creu que governa Ada Colau", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Preguntat per si el PSC ha fet alguna cosa bé, ha expressat que recuperar la relació amb la resta d'institucions i amb el món econòmic: "No és, a diferència de Colau, un alcalde que no parli amb les empreses. Però una cosa és que escolti i una altra molt diferent, que faci alguna cosa. I no, no ha fet res".
Ha assegurat que el mandatari socialista "més enllà dels grans esdeveniments" el que ha fet és convertir Barcelona en el que considera la ciutat més insegura d'Espanya i amb el metre quadrat més car.
Sobre l'ús de pistoles táser per part de la Guàrdia Urbana, Sirera ha lamentat que els agents no tinguin eines "per enfrontar-se a algú que té un ganivet o una pistola" i ha comparat la situació amb la de Madrid, on, segons afirma, la policia local de la capital té 350 pistoles táser.