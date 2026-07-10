Sirera (PP) afirma que el baròmetre apunta que Collboni perd "el control de la seguretat"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que el baròmetre municipal del primer semestre de l'any presentat aquest divendres "confirma que Barcelona va a pitjor i que l'alcalde Jaume Collboni ha perdut el control de la seguretat".
Ha remarcat que el 57,2% dels barcelonins considera que la ciutat ha empitjorat, una dada que a parer seu és un "suspens rotund a la gestió de Collboni", informa el partit en un comunicat.
També s'ha referit a la consolidació de la inseguretat com el segon gran problema dels ciutadans: "No és una percepció, és la conseqüència directa de la realitat que vivim cada dia: 8 homicidis en amb prou feines 6 mesos, tirotejos, agressions amb arma blanca, bandes juvenils cada vegada més violentes, organitzacions vinculades al narcotràfic i prop de 500 delictes diaris".
En clau política, ha valorat positivament els resultats del PP perquè han obtingut la "millor expectativa electoral en un baròmetre des del desembre del 2011".
Ha afegit que l'informe també el situa com el líder municipal més conegut després de l'alcalde: "Reflecteix el treball constant que estem fent a tots els barris de la ciutat, escoltant els veïns i liderant l'oposició útil".