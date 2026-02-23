'Sirat' es queda sense el Bafta a millor pel·lícula de parla no anglesa

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA (LA CORUNYA), 23 (EUROPA PRESS)
'Sirat', el film dirigit pel gallec Oliver Laxe i amb coproducció catalana, s'ha quedat sense el Bafta a millor pel·lícula de parla no anglesa, que s'ha emportat la cinta noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier.
La gran triomfadora dels Bafta ha estat 'Una batalla tras otra', que ha aconseguit sis guardons, inclòs el de millor pel·lícula i director per a Paul Thomas Anderson. Una edició en la qual el millor film britànic ha recaigut en 'Hamnet'.
El passat mes de gener, 'Sirat' no va aconseguir cap dels quatre grans Premis de Cinema Europeu als quals aspirava, però en va guanyar cinc tècnics, cita en la qual 'Valor sentimental' va guanyar els premis de pel·lícula i director, entre d'altres. Dels últims Globus d'Or també se'n va anar amb les mans buides ja que la brasilera 'El agente secreto' va guanyar el guardó a millor pel·lícula de parla no anglesa.
Amb tot, aquest dissabte 28 de febrer se celebrarà la gran festa del cinema espanyol a Barcelona, que acollirà 25 anys després la gala dels Premis Goya, que tenen com a favorits --per nombre de nominacions-- 'Los Domingos', amb tretze nominacions, i 'Sirat', amb onze.
A més a més, el film de Laxe està nominat a millor pel·lícula internacional i millor so en els Oscars 2026, que se celebraran el 15 de març.