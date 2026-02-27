'Sirat' no aconsegueix el César a la millor pel·lícula estrangera que guanya 'Una batalla tras otra'

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA (LA CORUNYA), 27 (EUROPA PRESS)
'Sirat', d'Oliver Laxe, no ha aconseguit el César a la millor pel·lícula estrangera, que s'ha emportat 'Una batalla tras otra', dirigida per Paul Thomas Anderson.
Així mateix, 'L'attachement', de Carine Tardieu, ha guanyat el premi a la millor pel·lícula en una 51a edició en la qual Richard Linklater s'ha alçat amb el guardó a millor director per 'Nouvelle Vague'.
Aquesta mateixa setmana, 'Sirat' es va quedar sense el premi Bafta a la millor pel·lícula de parla no anglesa que va aconseguir la cinta noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier.
Al gener, 'Sirat' no va aconseguir cap dels quatre grans Premis del Cinema Europeu als quals aspirava, però en va guanyar cinc tècnics, en una cita en la qual 'Valor sentimental' va guanyar els premis a la millor pel·lícula i director, entre d'altres. Dels últims Globus d'Or també se'n va anar amb les mans buides després que la brasilera 'El agente secreto' guanyés el guardó a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
Amb tot, aquest dissabte, 28 de febrer, se celebrarà la gran festa del cinema espanyol a Barcelona, que acollirà 25 anys després la gala dels Premis Goya, que tenen com a favorites --per nombre de nominacions-- 'Los Domingos', amb tretze nominacions, i 'Sirat', amb onze.
A més, el film de Laxe està nominat a la millor pel·lícula internacional i millor so en els Óscars 2026, que se celebraran el 15 de març.