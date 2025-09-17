'Sirat', d'Oliver Laxe, pel·lícula seleccionda per representar Espanya als Oscars

MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
La pel·lícula 'Sirat', d'Oliver Laxe, ha estat la pel·lícula espanyola elegida pels acadèmics de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques per representar Espanya en la categoria de millor pel·lícula internacional en els Premis Oscar de l'Acadèmia de Hollywood, que celebren la 98a edició el 2026.
Així ho ha anunciat aquest dimecres el director Pablo Berger a la seu de l'Acadèmia de Cinema, després de superar les dues altres candidates: 'Sorda', d'Eva Libertad, i 'Romería', de Carla Simón.
Ara, 'Sirat' comença el camí cap a l'Oscar esperant saber si entra en el primer tall de l'Acadèmia, conegut com la 'shortlist' de deu títols. L'any passat la candidatura espanyola va recaure en 'Segundo Premio', d'Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, que no va aconseguir entrar entre les cinc finalistes als Oscars.