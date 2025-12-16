'Sirat', d'Oliver Laxe, passa el primer tall dels Oscar en cinc categories

MADRID 16 des. (EUROPA PRESS) -
'Sirat, d'Oliver Laxe, ha passat el primer tall dels Oscar (la coneguda com 'shorlist') en cinc categories, segons ha anunciat aquest dimarts l'Acadèmia de Hollywood.
A més d'entrar en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional, Sirat ha passat aquest primer tall en Millor So, Millor Música Original, Millor Càsting i Millor Fotografia.
Ara, caldrà esperar fins al proper 22 de gener per saber si finalment es converteix en nominada en totes o en alguna de les categories per a la propera cerimònia, que tindrà lloc el 15 de març.
'Sirat' va ser l'escollida pels acadèmics de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques per representar a Espanya en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional en els premis Oscar de l'Acadèmia d'Hollywood, que celebren la seva 98 edició en 2026. La cinta d'Oliver Laxe va superar a altres dues candidates: 'Sorda', d'Eva Llibertat, i 'Romiatge', de Carla Simón.
D'aquesta manera, el passat mes de setembre va iniciar el seu camí cap a l'Oscar esperant a conèixer si entrava en el primer tall de l'Acadèmia, la coneguda com 'shortlist' de deu títols. L'any passat la candidatura espanyola va recaure en 'Segon Premi', d'Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, que no va aconseguir entrar entre les cinc finalistes als Oscar.