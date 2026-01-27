'Sirat', d'Oliver Laxe, nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa en els Bafta 2026

MADRID 27 gen. (EUROPA PRESS) -
'Sirat', la pel·lícula dirigida per Oliver Laxe, s'ha situat entre les nominades al premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa en la 79a edició dels Bafta, els guardons que cada any concedeix l'Acadèmia Britànica de Cinema i Televisió. La gala de lliurament tindrà lloc el pròxim 22 de febrer al Royal Festival Hall de Londres.
Els actors Aimee Lou Wood ('The White Lotus') i David Jonsson ('Alien: Romulus') han estat els encarregats d'anunciar la llista de nominats de la nova edició dels premis del cinema britànic en els quals 'Sirat' competeix pel Bafta a la millor pel·lícula de parla no anglesa amb la iraniana 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunisiana 'La veu de Hind' de Kaouther Ben Hania i 'El agente secreto', cinta brasilera dirigida per Kleber Mendonça Filho i protagonitzada per Wagner Moura.
El film de Laxe suma més nominacions després de les dues candidatures que va obtenir la setmana passada als Premis Oscar, en què està nominada a millor pel·lícula internacional i millor so per la feina d'Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas que van fer història en esdevenir el primer equip de so íntegrament femení a aconseguir una nominació a l'Oscar.
Guanyadora del premi del jurat en el Festival de Canes, va rebre dues nominacions als Globus d'Or en les categories de millor pel·lícula de parla no anglesa i millor banda sonora. Però no va obtenir cap dels premis, que van ser per a Ludwig Göransson per la música de 'Els pecadors' i per a la brasilera 'El agente secreto', que també el va deixar sense el premi a millor pel·lícula de parla no anglesa en els Critics Choice.
A més, 'Sirat' parteix com una de les grans favorites de cara als Premis Goya, que es lliuraran a Barcelona el pròxim 28 de febrer, amb 11 nominacions, entre les quals les de millor pel·lícula i millor direcció. El film, una pel·lícula original de Movistar Plus+, també compta en el seu palmarès amb cinc premis del cinema europeu, tots en categories tècniques (millor fotografia, muntatge, disseny de producció, disseny de so i direcció de càsting) i dos Premis Feroç (millor música i millor tràiler).