'Sirat', d'Oliver Laxe, nominada a millor pel·lícula internacional i millor so als Oscar 2026

MADRID 22 gen. (EUROPA PRESS) -
'Sirat', el film dirigit per Oliver Laxe, està entre els cinc títols nominats a la millor pel·lícula internacional i millor so en la 98.ª edició dels Oscar. La gala de lliurament dels guardons que anualment concedeix l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Hollywood tindrà lloc el 15 de març a la seva seu habitual, el Kodak Theatre dels Ángeles.
Els intèrprets Danielle Brooks i Lewis Pullman han sigut els encarregats d'anunciar des del Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills, Califòrnia la llista de nominats a les 24 categories dels Oscar de cara a la cerimònia de lliurament de març que tornarà a estar conduïda per Conan O'Brien.
'Sirat', que va passar el primer tall o 'shortlist' dels Oscar en cinc categories (millor pel·lícula estrangera, millor so, millor música original, millor repartiment i millor fotografia) s'ha anotat tan sol la nominacions en millor pel·lícula internacional i millor so. Aquesta categoria amb 'F1', 'Frankeinsten', 'Una batlla després d'una altra' i 'Els pecadors'.
Les altres cintes nominades a millor pel·lícula internacional són la iraniana 'Un simple accident' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunisenca 'La veu d'Hind' de Kaouther Ben Hania i 'L'agent secret', cinta brasilera dirigida per Kleber Mendonça Filho i protagonitzada per Wagner Moura,
També va passar la preselecció inicial 'El fantasma de la Cinquena' curtmetratge d'animació centrat en l'època més turmentada de Goya dirigit per James A. Castillo i en el qual Maribel Verdú posa veu a la narradora de la història, però finalment no va aconseguir estar entre els cinc curts nominats.
La cinta de Laxe, guanyadora del Premi del Jurado en el Festival de Cannes, va rebre dues nominacions als Globus d'Or en les categories de millor pel·lícula en parla no anglesa i millor banda sonora. Però el film espanyol no va aconseguir fer-se amb cap dels premis que van ser para Ludwig Göransson per la música de 'Els pecadors' i per a la brasilera 'L'agent secret', que també la va deixar sense el premi a millor pel·lícula de parla no anglesa en els Critics Choice.
A més, 'Sirat' parteix com una de les grans favorites de cara als premis Goya, que s'entrengarán a Barcelona el proper 28 de febrer, amb 11 nominacions, entre elles les de millor pel·lícula i millor direcció. El film, una pel·lícula original de Movistar Plus+, compta també en el seu palmarès amb cinc premis del cinema europeu, tots en categories tècniques (millor fotografia, muntatge, disseny de producció, disseny de so i adreça de càsting) i set nominacions als Premis Feroç.