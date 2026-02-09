Publicat 09/02/2026 00:29

'Sirat' conquista el Premi Gaudí a millor pel·lícula de parla no catalana

L'equip de 'Sirat'
ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula 'Sirat', d'Oliver Laxe, ha aconseguit el Premi Gaudí a millor pel·lícula en parla no catalana, en la gala que se celebra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El film, que també opta a l'Óscar a millor pel·lícula internacional, s'ha imposat en una categoria amb 'Los tortuga', de Belén Funes; 'Romería', de Carla Simón, i 'Sorda', d'Eva Libertad.

El productor Xavi Font ha agraït a Laxe haver concebut la pel·lícula, amb un "concepte visionari" i haver-la convertit en un meravellós fenomen per moltes parts del món.

