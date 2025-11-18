'Sirat' aconsegueix quatre nominacions als Premis del Cinema Europeu, inclosa la de millor pel·lícula i director

SEVILLA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La pel·lícula 'Sirat', dirigida per Oliver Laxe, ha aconseguit quatre nominacions en la pròxima edició dels Premis del Cinema Europeu.
L'anunci de la llista de possibles guanyadors ha tingut lloc aquest dimarts al Real Alcázar de Sevilla, després del Festival de Cinema Europeu de Sevilla.
Segons una nota de premsa remesa per l'Ajuntament de Sevilla, la pel·lícula espanyola ha aconseguit mencions en la categoria de millor pel·lícula, millor direcció, millor actor i millor guió.
També obté nominacions el documental 'Tardes de soledad', del director Albert Serra, que opta a les categories de millor pel·lícula i millor documental, i 'L'Olívia i el terratrèmol invisible', en la categoria de millor pel·lícula i en la de film d'animació.
La gala de lliurament dels Premis del Cinema Europeu tindrà lloc el pròxim 17 de gener a Berlín, on es donaran a conèixer els guanyadors de totes les categories, incloses les anunciades aquest dimarts a Sevilla.