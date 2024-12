S'inicia la recuperació de les pintures murals de la capella Gitana a la Model de Barcelona

BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) han iniciat la restauració de les pintures murals de la capella Gitana a la presó Model de Barcelona, segons informa aquest dissabte en un comunicat.

La capella Gitana, la cel·la número 1 del primer pis de la quarta galeria de la Model, situada a l'antic corredor dels presos condemnats a mort, va ser pintada el 1950 durant una de les estades a la presó del pintor, cartellista i poeta Helios Gómez (Sevilla 1905 - Barcelona 1956) pel seu paper com a revolucionari i militant anarquista durant la Guerra Civil espanyola.

Els murals, que no es poden veure des de 1998 perquè van quedar tapats per diverses capes de pintura que encara els cobreixen, homenatgen als presos i a la seva patrona i la de Barcelona, la Verge de la Mercè, que està representada --com la resta de personatges-- amb la pell fosca característica de l'ètnia gitana a la qual l'artista pertanyia i reivindicava.

FASES DE RESTAURACIÓ

El projecte de restauració s'ha dividit en quatre fases: la primera va consistir en un estudi per confirmar l'existència de pintura mural en tota la cel·la, i ara comença la segona, que es basa en la descoberta d'aquestes pintures eliminant les capes que cobreixen els murals mil·límetre a mil·límetre per no malmetre la pintura original.

La tercera i quarta fase consistiran en la restauració de les pintures una vegada descobertes i l'elaboració d'un protocol de preservació preventiva, a més de la museïtzació de l'espai d'acord amb la resta de l'Espai Memorial de la Model, projecte que es troba en redacció.