Sindicats veuen "insuficient" la proposta d'Educació d'augmentar el complement un 20% en 5 anys

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats amb representació en la mesa sectorial d'educació catalana, Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CCOO Educació, CGT Ensenyament i UGT, han criticat per "insuficient" la proposta retributiva de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, que suposa un augment del complement específic d'un 20% en 5 anys.
En un comunicat d'aquest dimecres, després de la mesa amb el Departament per tractar la qüestió retributiva, han explicat que la pujada proposada suposa que a secundària es comenci per 28,8 euros més al mes fins als 144 euros en el cinquè any, i a infantil i primària des de 28,2 euros fins als 141 euros el cinquè any.
"Aquesta proposta està fora del marc de negociació acceptable" i creuen que qualsevol proposta ha de situar els docents catalans al capdavant de les retribucions de l'Estat, ja que afirmen que estan en la comunitat amb el cost de vida més elevat de tot l'Estat i amb una singularitat en complexitat a l'hora de desenvolupar la seva feina.
Consideren que qualsevol proposta de l'administració ha d'estipular un calendari dins l'actual legislatura i que l'augment retributiu "ha de tenir el principal impacte aquest mateix any".
Asseguren que el Departament, en la reunió, els ha proposat continuar la feina sobre altres punts de l'acord però que han declinat continuar amb la negociació aquest dimecres, i que s'han emplaçat a aquest dijous "en espera d'una nova proposta acceptable".