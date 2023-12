Sindicats i famílies demanen a Simó una revisió de les polítiques educatives després de l'informe PISA

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats educatius Ustec·Stes, CGT Ensenyament i Intersidical i les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) han expressat preocupació per la gestió dels mals resultats de Catalunya en l'informe PISA 2022, i han instat la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, a fer una revisió "urgent" i a modificar les polítiques educatives.

En un comunicat conjunt d'aquest dijous, demanen una "modificació estructural i compromesa de les polítiques educatives" que consisteixi a implementar mesures acordades amb la comunitat educativa, i fan una crida a la Conselleria d'Educació a respectar els agents educatius i a tractar-los com interlocutors vàlids, han dit textualment.

"Som precisament l'alumnat, les famílies i el professorat els que coneixem la realitat dels centres i patim la manca de mesures i recursos", han remarcat.

Han retret que la seva reacció als resultats de l'informe PISA amb la comunitat educativa hagi estat "adreçar-s'hi per mitjà de cartes, el contingut de les quals insinua que la responsabilitat d'aquesta crisi educativa és de les famílies i els docents, en cap cas del departament".

Sindicats i famílies han acusat Simó d'anunciar "unes mesures que no han estat consensuades amb la comunitat educativa ni han vingut acompanyades de la normativa i la dotació de recursos necessaris per fer-ne possible el desplegament", i han manifestat els seus dubtes sobre una millora del sistema educatiu.

Han considerat necessari "no només un increment exponencial de recursos en compliment de la inversió del 6% del PIB que estableix la llei d'educació de Catalunya (LEC)", sinó també que el departament elabori una estratègia per gestionar aquests recursos per a una millora estructural del sistema educatiu.