Sindicats i entitats demanen a Niubó el 6% per a educació i derogar el decret de plantilles

Les famílies reclamen una educació més inclusiva i reduir les pantalles a classe



BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

Sindicats i entitats educatives de Catalunya demanen a la nova consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que es destini el 6% del PIB català a l'educació pública, reduir les ràtios a les aules, derogar el decret de plantilles i millores laborals per als professionals.

En declaracions a Europa Press, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, li ha reclamat que tingui caràcter negociador amb la part social i que aposti "exclusivament" per l'escola pública; treballar per acabar amb la segregació, garantir el professorat necessari per reduir ràtios i derogar el decret de plantilles.

El secretari general d'Aspepc-Sps, Xavier Massó, veu necessari recuperar un currículum educatiu estructurat perquè l'actual, basat en competències, "no està funcionant"; el retorn dels sexennis i derogar el decret de plantilles; potenciar l'especialització dels docents d'ESO i recuperar el concurs de trasllats propi de la Generalitat.

Teresa Esperabé (CC.OO.) ha demanat que hi hagi una "negociació real" amb la comunitat educativa, reduir les ràtios a primer d'ESO i augmentar les aules d'acollida; i ha instat al president, Salvador Illa, i a Niubó a "donar un tomb a un dels pilars més importants de l'Estat del benestar" i dedicar el 6% del PIB a educació.

"GREU SITUACIÓ" DE L'EDUCACIÓ

En un comunicat, CGT ha considerat que per sortir de la "greu situació" de l'educació a Catalunya s'ha d'incrementar la inversió educativa al 6% del PIB; evitar els tancaments de línies a l'escola pública i derogar el decret de plantilles; reclasificar el Personal d'Atenció Educativa (PAE) i lluitar contra la precarietat.

Intersindical, en línia amb la resta de sindicats, també ha reclamat augmentar la inversió en educació pública; derogar els decrets de plantilles i transparència; reduir les ràtios i la "calendarització per a la tornada del deute acumulat dels estadis"; així com impulsar el diàleg i compromís amb la part social.

UGT també ha apostat per destinar el 6% del PIB en educació, ja que Catalunya està "molt per sota de la mitjana europea"; reduir ràtios des de P-3 fins a la FP; destinar més recursos a l'educació inclusiva i reduir la càrrega burocràtica als centres; i derogar el decret de plantilles i garantir l'autonomia dels centres.

ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) creuen que s'ha de fer una "aposta ferma" per augmentar les places públiques en totes les etapes educatives; replantejar el xec escolar; garantir la gratuïtat dels menjadors escolars i protegir els drets digitals d'alumnes i professors; entre d'altres.

Per a la Federació de Famílies d'Alumnes d'Educació Secundària (Fapaes), la seva presidenta, Pati Sarrias, ha assenyalat que tenen bona relació amb Niubó i que coincideixen "amb els objectius que plantejava en l'oposició"; espera avanços per a una escola inclusiva i aposta per un pacte social en pro de l'educació a Catalunya.

La plataforma Adolescència Lliure de Mòbil ha sol·licitat a Niubó la prohibició dels 'smartphones' a l'escola i que "no es quedi només en una normativa, sinó que s'apliqui a la realitat"; que s'utilitzin materials educatius no digitals a l'aula; que no s'obligui a les famílies a la compra de tablets o altres dispositius per a les classes; i sensibilitzar sobre els efectes de les pantalles.