Sindicats empaperen la Conselleria d'Educació pel "deute de 200 milions" amb els docents

BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Deute Estadis Docents, recolzada pels sindicats Ustec·Stes, CGT Ensenyament i Intersindical Educació, han empaperat la seu de la Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Generalitat per protestar pel "deute de 200 milions" amb el personal docent.

En un comunicat aquest divendres, han reclamat "el pagament d'aquest deute generat pel retard del primer estadi docent dels sis als nou anys d'experiència professional" emmarcat, en les seves paraules, en un context de debat sobre la dignificació de la professió.

Han expressat "preocupació" per la, al seu judici, assumpció per part del Govern de l'acord d'ERC amb CC.OO. i UGT per a la recuperació de la temporalitat a 6 anys però no els efectes econòmics que, han alertat, provoca un deute que supera els 200 milions repartits entre tots els afectats.

La portaveu de Deute Estadis Docents, Laura Jordan, ha assenyalat que "l'acord és un pedaç: la retroactivitat des de l'1 de gener del 2024 és ridícula, provoca greuges entre professionals i és només una cortina de fum per tapar el gran deute que té la Generalitat amb tots els docents".

Així mateix, ha avisat que la plataforma "no detindrà les mobilitzacions fins que l'Administració reconegui el deute des del 2014 mitjançant un acord que garanteixi el retorn progressiu del deute".