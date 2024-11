Sindicats educatius catalans demanen ampliar el termini per al concurs de trasllats

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats educatius Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CCOO Educació, CGT Ensenyament, Intersindical i la Federació d'Ensenyament d'Usoc han demanat a la Generalitat que insti el Ministeri d'Educació a ampliar el termini per demanar places en el concurs de trasllats de docents.

"Atesa la situació a les zones afectades per la dana on molts docents no poden garantir unes mínimes condicions per demanar centres, demanem ampliar el termini fins al gener del 2025", afirmen en un comunicat d'aquest dimarts.

Pels sindicats, en el context de la dana, el concurs "és una preocupació més per a un col·lectiu que viu moments dolorosos", i reclamen a la Conselleria d'Educació que traslladi aquesta petició a les institucions estatals responsables.