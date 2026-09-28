Sindicats d'habitatge tallen diversos punts de Barcelona demanant 'el decret Maricarmen'

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Sindicats d'habitatge han tallat diferents carrers de Barcelona demanant 'el decret Maricarmen' després del desnonament de la dona madrilenya de 87 anys del barri de Retiro de la capital espanyola des d'aquest dilluns a les 7.50 hores aproximadament.
Segons han informat fonts municipals, els talls més rellevants són a l'Avinguda Meridiana en l'entrada de la ciutat i un altre al carrer Creu Coberta al barri d'Hostafrancs del districte de Sants-Montjuïc.
Una columna de gent ha avançat pel carrer Còrsega amb Pau Claris fins a arribar a Diagonal, on el Sindicat de Llogateres ha previst una acció sorpresa al Metro de la parada de Diagonal.