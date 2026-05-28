Sindicats critiquen a Educació que no ha presentat "cap" proposta diferent a nivell salarial

Es reuneixen durant 7 minuts amb Niubó i s'emplacen a una nova taula aquest divendres a les 10
BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius critiquen que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat no els ha portat "cap" proposta diferent i insisteixen a seguir millorant en matèria, concretament l'aspecte salarial, després de més de 5 hores de reunió de la taula sectorial d'aquest dijous.
En declaracions als periodistes, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha criticat que el Departament "ha portat la mateixa proposta sense moure ni un mil·límetre" i que no s'ha pogut anar més enllà dels marges de la proposta, i insisteix que no renuncien a la negociació i que es queden a la Conselleria a passar la nit.
Reitera "que no són 400 euros, això són números del departament inflats" i que la proposta real, diu, és un increment de 120 euros en 4 anys, i afirma que el cicle de vagues continua, ja que aquest divendres està prevista vaga i accions al Baix Llobregat i Penedès.
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, critica que l'oferta del Departament són uns 120 euros bruts mensuals a pagar en 4 anys i que "no hi ha ni un euro més sobre la taula"; reconeix els avanços en altres aspectes --com la compensació dels sexennis i les càtedres-- però que continua sense acord la matèria salarial.
Laura Gené, de la CGT, considera que el departament "no està entenent el missatge" i que no es conformen amb 120 euros mensuals en 4 anys; valora que hi hagi més dotacions per a la inclusiva, que queden lluny del que creuen que seria un acord acceptable, ja que diu que no s'ha parlat de la situació dels PAE i que no s'ha posat data per la internalització de les vetlladores.
"NO S'HA POGUT NEGOCIAR RES"
Laia Fonts, de la Intersindical --sindicat convocant també del cicle de mobilitzacions però que no té representació a la taula--, lamenta que "no s'ha pogut negociar res" i insisteix que la negociació s'hauria d'haver fet en el marc del comitè de vaga.
Per la COS, Dani Marcos critica que el departament "s'ha enrocat en l'acord de març" i recorda que les assemblees docents demanen reducció de ràtios i augment de sous, i opina que Educació no està posant sobre la taula aquests aspectes.
Aquestes declaracions es produeixen abans d'una trobada ràpida --d'escassos 7 minuts-- entre la consellera Esther Niubó i els sindicats convocants de la vaga, després de la qual s'han emplaçat a una nova trobada --que seria ja la vuitena de la taula-- aquest divendres a les 10 hores.