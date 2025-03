El Sindicat de Periodistes de Catalunya reivindica la igualtat en els mitjans de comunicació

BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha reivindicat la igualtat de gènere en els mitjans de comunicació per a "un futur en igualtat" amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que se celebra aquest dissabte.

En un comunicat d'aquest divendres, ha afirmat que s'uneix a la declaració de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) per uns mitjans de comunicació amb igualtat de gènere i per "fer tot el que sigui possible per empoderar les dones en els mitjans i donar suport a la igualtat de gènere".

Ha assenyalat que es torna a unir a la FIP per "condemnar qualsevol forma d'esborrat o supressió del dret fonamental a la llibertat d'expressió" i demana suport financer als mitjans que s'adhereixin a una representació justa i imparcial de la societat.