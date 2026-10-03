El Sindicat de Llogateres recomana "resguardar-se fins demà" als acampats de Plaça Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat de Llogateres ha recomanat aquest dissabte als seus militants participants de l'acampada per l'habitatge de la Plaça de Catalunya de Barcelona "resguardar-se fins demà i protegir tendes i carpes", segons han informat fonts del sindicat a Europa Press.
L'organització ha fet aquesta recomanació poques hores abans que entrin en vigor en 20 comarques catalanes les restriccions de mobilitat per la previsió de fortes pluges torrencials, que afectaran principalment el litoral i prelitoral de Catalunya durant aquest cap de setmana i per les quals s'ha activat el pla Inuncat en fase d'emergència.
"El Sindicat és part de l'acampada, però no decideix pel conjunt de l'acampada, que també està formada per grups de persones que ja estaven des de diversos dies abans", ha afegit l'organització, que ha assegurat que cada grup decidirà quina és la millor manera de procedir davant de les alertes de pluja.