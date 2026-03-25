El Sindicat de Llogateres avisa que a l'abril tornaran a aturar el desallotjament de Sant Agustí a Barcelona

La comitiva judicial ha suspès el desnonament aquest dimecres per seguretat
BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Enric Aragonès, ha avisat que el pròxim 15 d'abril, quan hi ha fixada la nova data per al desnonament d'un veí del bloc Sant Agustí de Barcelona, es tornarà a repetir la mobilització d'aquest dimecres: "Han dit que tornaran el 15 d'abril, nosaltres hi tornarem i en serem més encara".
En unes declaracions als mitjans després de la suspensió temporal del desnonament de Txema Escorsa a petició de la comitiva judicial per motius de seguretat, Aragonès ha instat el fons d'inversió que va comprar la finca a asseure's a negociar per suspendre definitivament el desnonament, perquè sinó "es trobaran amb que no el podran executar", ha dit.
"El que atura els desnonaments no són inspeccions a última hora, ni 'tweets' ni declaracions, sinó prohibir el negoci d'aquesta gent i, sobretot, que les lleis que s'aproven es facin complir", ha expressat.
En aquest sentit, ha parlat de la llei que el mes vinent es debatrà al Congrés dels Diputats per posar fi al lloguer d'habitacions i de temporada, i ha retret a Junts que la vulgui tombar.
"El pols que hem mostrat avui és el que es jugarà al Congrés el mes vinent i Junts haurà de decidir si està al costat de gent com en Txema o al costat dels fons d'inversió".