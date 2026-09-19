El Sindicat de Llogateres afirma que compta amb 73 edificis "organitzats" a Catalunya

SINDICAT DE LLOGATERES - Arxiu
BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat de Llogateres ha afirmat aquest dissabte a la tarda que compta amb un total de 73 blocs de pisos "organitzats" a Catalunya, dada a què ha fet referència en un acte obert al públic davant del número 243 del carrer Mallorca de Barcelona.
L'organització sindical considera que un edifici està "organitzat" quan hi ha almenys 2 persones afiliades a l'organització i s'ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat, ha informat en un comunicat.
L'acte ha comptat amb la participació de veïns de blocs afectats per la crisi de l'habitatge a més d'artistes com Mama Dousha, Scorpio i Biznaga i el comunicador Marc Giró.
"Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí hi haurà un munt de gent disposada a impedir-les una vegada i una altra", ha assegurat el portaveu de l'organització sindical, Enric Aragonès.
Barcelona concentra el major nombre d'edificis "organitzats", 39, per davant de Sabadell (6), Cornellà de Llobregat (4) i 19 municipis més.