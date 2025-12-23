Sindicat d'Habitatge critica que reubicar desallotjats permet que Albiol els "expulsi" de Badalona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha criticat que l'acord per reubicar part de les persones desallotjades de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona), permet que l'alcalde, Xavier Garcia Albiol, les "expulsi" de la ciutat.
En un comunicat, el sindicat ha lamentat que l'acord entre Generalitat i entitats "no és una victòria malgrat que suposa un alleujament temporal d'una situació d'emergència molt greu" i ha criticat la falta d'una alternativa residencial real.
"A Badalona hi ha més de 7.000 pisos buits que podrien allotjar fins a 19 vegades les persones del B9, a part de milers més destinats a ús turístic", ha assegurat la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista, Emma Puig, en el mateix comunicat.
La plataforma ha afirmat que "el problema del B9 no és un problema d'acollida ni humanitari, és un problema polític de primer ordre on es barreja la crisi de l'habitatge amb una operació política activa que busca enfrontar a l'últim amb el penúltim perquè tot segueixi igual".
En aquest sentit, ha lamentat el "auge reaccionari" i també ha titllat el Govern de Salvador Illa de ser --textualment-- tan responsable com el PP d'Albiol per haver enviat la BRIMO de Mossos a desallotjar sense alternativa les 400 persones que vivien al B9.