La Síndica veu "laxitud" de la Conselleria de Justícia amb l'autor de l'assassinat de Mas d'Enric

Assenyala que el seu perfil "hauria d'haver posat en alerta l'Administració"



BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges de Catalunya considera que la Conselleria de Justícia va tenir una "actitud laxa" amb la tornada del pres que va assassinar al març a la cuinera en el Centre Penitenciari de Mas d'Enric (Tarragona) al seu lloc de treball, ha informat en un comunicat aquest divendres.

Segons la Sindicatura, l'autor dels fets tenia pendent complir una sanció disciplinària, consistent en 11 dies d'aïllament en una cel·la, per propiciar un cop de puny a un company del seu mòdul.

Encara que aquesta agressió va suposar, inicialment, l'extinció de la relació laboral de l'intern amb la cuina del centre, la Junta de Tractament "va considerar que la falta comesa era un fet aïllat" i li va permetre reincorporar-se al seu lloc de treball, sense passar per una llista d'espera, com es fa habitualment, ha explicat.

La institució també ha assenyalat que, encara que no es podia saber que el pres cometria un altre delicte, el seu perfil i la seva falta de voluntat per adherir-se als tractaments proposats relacionats amb el delicte "haurien d'haver posat en alerta l'Administració, que hauria d'haver emprès accions per minimitzar els riscos".

La Síndica ha destacat que un condemnat com el del cas de Mas d'Enric hauria de tenir "una atenció i un seguiment especials".

BLOQUEJOS EN ELS CENTRES PENITENCIARIS

Sobre les afectacions pels bloquejos als centres penitenciaris catalans per part de treballadors en senyal de protesta després de l'assassinat, la Síndica ha conclòs que "efectivament més de 4.000 interns van viure un confinament forçós que va afectar a la seva rutina diària i als seus drets i llibertats fonamentals".

Entre aquests drets, ha inclòs el dret de defensa i el dret a comunicar-se amb les seves famílies, encara que ha posat en valor que, en aquest cas, "l'Administració va respondre amb tots els mitjans que tenia al seu abast per abordar la situació".