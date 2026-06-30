La síndica reclama "mesures adequades" per afrontar la calor a les aules escolars

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha reclamat "mesures adequades" per fer front a la calor a les aules dels centres educatius, després de rebre 150 queixes i consultes, informa la institució aquest dimarts en un comunicat.
La institució ha rebut queixes recurrents per les altes temperatures a les aules i en els dos últims anys la xifra "s'ha incrementat considerablement", i el juny del curs 2025-2026 han arribat a les 150.
Ha advertit que es tracta d'una "problemàtica creixent" que afecta nombrosos centres educatius i que requereix una resposta urgent i planificada, ja que impacta directament en el benestar i les condicions d'aprenentatge de l'alumnat.
La Sindicatura de Greuges ha rebut al juny un informe de la Conselleria d'Educació i FP en el qual explica que s'ha definit un full de ruta que inclou un sistema de recollida de dades dels centres, auditories i mesures immediates com la instal·lació de ventiladors.
La síndica continuarà fent un seguiment del desplegament d'aquestes mesures, que demana que s'accelerin per garantir unes "condicions adequades i saludables" a tots els centres educatius.