La síndica de greuges obre una actuació d'ofici per l'esvoranc del Putxet a Barcelona

David Oller - Europa Press
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha obert una actuació d'ofici per l'esvoranc d'aquest dimarts en un interior d'illa que afecta 5 finques del barri del Putxet a Barcelona, informa en un comunicat.
Ha demanat a la Conselleria de Territori informació sobre les mesures de seguiment i control de l'impacte de les obres "amb l'objectiu de supervisar l'actuació de les administracions competents i vetllar pels drets de les persones afectades".
Així, ha preguntat quins controls i mesures s'han pres a les finques de l'entorn, en quines dates i quins edificis han estat objecte d'aquest seguiment abans de l'esvoranc.
A més a més, ha requerit informació a l'Ajuntament de Barcelona sobre les mesures d'atenció i suport facilitades als desallotjats.
També ha demanat, un cop estiguin disponibles, els informes d'avaluació dels Bombers sobre l'estat de les finques afectades i els edificis de l'entorn.