La síndica de greuges investiga els abusos sexuals dels jesuïtes a Bolívia

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, començarà a investigar els abusos sexuals comesos pels jesuïtes catalans enviats a Bolívia, segons ha pogut confirmar Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico' aquest dimecres, la síndica ha incorporat aquests casos després d'haver-ho sol·licitat la comunitat boliviana de supervivents en un informe, que s'afegeixen a la investigació d'ofici sobre els abusos als Jesuïtes de Casp, engegada el 2023.
La comunitat boliviana de supervivents ha remès al síndic un informe amb testimonis, documentació interna de l'ordre i un relat sobre com va funcionar durant dècades "una dinàmica de trasllats, silencis i encobriments entre Catalunya i Bolívia".
La institució ja ha incorporat la informació a l'actuació oberta i ha demanat documentació a la Companyia de Jesús, si bé la situació està "encara en una fase molt inicial".
La mateixa comunitat ha traslladat l'informe al Parlament de Catalunya, en el qual reclama que es creï una comissió d'investigació per estudiar la dimensió internacional del cas i si hi va haver una possible inacció per part de les administracions públiques catalanes.