La Síndica de Greuges entrega al Parlament l'informe anual del 2025

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha entregat al president del Parlament, Josep Rull, l'informe anual de la Sindicatura corresponent al 2025, que recull les actuacions "més rellevants" dutes a terme per la institució.
Rull ha rebut Giménez-Salinas aquest dilluns acompanyada de l'adjunt general, Jordi Palu-Loverdos, informa el Parlament en un comunicat.
Un cop entregat l'informe, el Parlament iniciarà la tramitació, que inclourà la presentació per part de la síndica i el debat posterior, primer en comissió i després en sessió plenària.