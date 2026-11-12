La Síndica de Greuges demana convertir el menjador escolar en dret subjectiu per reforçar-ne l'accés

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha reclamat aquest dijous convertir el menjador escolar en un dret subjectiu garantit que no depengui de les disponibilitats pressupostàries, després de constatar que el 30% de l'alumnat vulnerable continua sense accedir al servei ni als ajuts, ha informat la Sindicatura en un comunicat.
Segons un informe presentat aquest dijous, les beques cobreixen actualment el 69% dels alumnes en risc de pobresa, malgrat que el nombre de beneficiaris s'ha triplicat en els darrers quinze anys (de 65.000 el curs 2010/2011 a més de 205.000 el 2025/2026) i la inversió ha passat de 33,2 a 250 milions d'euros anuals.
BAIXA COBERTURA A SECUNDÀRIA I CONCERTADA
L'estudi alerta que l'educació secundària obligatòria (ESO) és la gran assignatura pendent, ja que la cobertura dels ajuts cau fins al 26,9% davant del 91,3% a infantil i primària, degut en part al fet que més de la meitat dels instituts públics no tenen menjador ni cantina després d'implantar-se la jornada compactada.
Així mateix, l'informe assenyala desigualtats entre centres públics i concertats, ja que en aquests darrers el preu mitjà del servei és sensiblement superior i obliga algunes famílies a assumir una part del cost fins i tot comptant amb beques del 100%.
També identifica barreres administratives i col·lectius infraatesos, com famílies en situació irregular sense dades fiscals, progenitors separats els ingressos dels quals es computen conjuntament, menors tutelats o alumnat amb necessitats educatives especials sense suports suficients, a més de diferències territorials segons la capacitat dels serveis socials locals.
RECOMANACIONS
Davant d'aquest diagnòstic, Giménez-Salinas planteja substituir la normativa vigent des del 1996 per un nou decret que reconegui el menjador com un dret subjectiu i estendre el servei a tots els instituts amb independència del model de jornada, adaptant l'espai de migdia als adolescents.
Finalment, demana garantir la gratuïtat real per a l'alumnat vulnerable sense costos addicionals, ampliar els ajuts al primer cicle d'educació infantil i a centres d'educació especial, discriminar positivament els menors tutelats, reforçar el personal de suport i simplificar els tràmits burocràtics.