La síndica de greuges demana avaluar les mesures contra el bullying per no caure en el "curtterminisme"

Creu que deixar a les escoles la regulació del mòbil les posa sota "pressió de les famílies"

BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -

L'adjunta per a la defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència del síndic de greuges, Aida C. Rodríguez, ha demanat que es facin avaluacions de les mesures que ha impulsat la Conselleria d'Educació de la Generalitat contra les violències a menors en l'educació per evitar caure "de nou en el risc de curtterminisme".

En una entrevista d'Europa Press, ha recordat que el juliol del 2023 demanaven un pacte contra el bullying i celebra les mesures anunciades per Educació per combatre aquestes situacions, amb els coordinadors de benestar (Cocobe), el canvi del protocol davant violències o el registre de casos per part de la Unitat catalana contra l'assetjament (Usav).

Ha valorat que el departament estigui en la mateixa línia en aquest sentit que el síndic, però ha insistit que volen avaluar com van aquestes mesures: "Ens volem assegurar que no sigui simplement un moment de visibilització d'això, sinó que realment tingui una continuïtat".

"Nosaltres demanarem coses. Per exemple avaluacions, perquè si estàs intervenint has d'avaluar i veure resultats. Així ho hem fet amb el Pacte contra la segregació, amb trobades cada tres mesos i hem anat fent informes constants", ha remarcat.

Veu necessari fer aquesta avaluació sobre com evolucionen les mesures de la Conselleria perquè "ara hi ha canvi de Govern i poden canviar les prioritats pressupostàries i les visions", i reitera que s'ha de protegir el dret dels nens de viure en espais lliures de violència.

BULLYING, "GAIREBÉ UN TIPUS PENAL"

A més, Rodríguez ha fet una crida a "moure una mica el focus del bullying" i parlar en general de violències contra els menors en l'àmbit educatiu, ja que creu que si es parla de bullying exclusivament hi poden haver situacions que no es considerin assetjament escolar com a tal però que, no obstant això, sí que són una forma de violència contra el menor en qüestió.

"El bullying és problemàtic perquè és gairebé com un tipus penal: s'han de complir una sèrie de requisits. I quin risc té anar a buscar bullying? Que si no ho és, no s'intervé o la intervenció és insuficient. L'important no és si hi ha bullying o no, sinó si hi ha mala convivència o un clima d'inseguretat", ha insistit.

Per a l'adjunta d'Infància, socialment "hi ha hagut una alta tolerància de les violències a l'escola" i ha celebrat que en l'actualitat hi hagi una nova conscienciació i que s'assenyalin certes situacions que anteriorment es minimitzaven i no se'ls donava importància.

Ha assenyalat que el 60% de nens diu haver patit algun tipus de violència a les escoles; ha valorat positivament les mesures desplegades per Educació per destapar cada cop més casos; i creu que si aquesta detecció "no va acompanyada de recursos, l'única cosa que farà és escandalitzar" la societat.

OCI EDUCATIU I MÒBILS

Rodríguez ha defensat la necessitat de desplegar l'oci educatiu per a tots els alumnes catalans, per garantir-ne l'accés universal i gratuït i, sobretot, per posar el focus en la infància vulnerable, ja que creu que és "una eina d'ascensor social" i que produeix un impacte positiu en l'aprenentatge.

Sobre els mòbils en l'educació, considera que el debat no ha de ser prohibir-los o no, sinó conscienciar sobre els usos i abordar la "corresponsabilització" de les empreses sobre el públic al qual van adreçats aquests dispositius; que l'administració generi espais de debat; i veu bé un pacte social sobre els usos del 'telèfon intel·ligent', com proposa la plataforma Adolescència lliure de mòbil.

Creu que és un tema difícil de regular i que "deixar-ho a la llibertat dels centres fa que estiguin sotmesos a la pressió de les famílies", i insisteix en la repercussió que té per als menors un ús abusiu de la tecnologia i un oci no controlat, sobretot pels que són més vulnerables.