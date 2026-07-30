La síndica de Greuges demana aclarir la incidència que afecta les proves Pisa a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha obert una actuació d'ofici per aclarir la incidència que afecta els resultats de les proves Pisa a Catalunya per un excés d'alumnes exempts, que no permet comparar-los amb altres territoris i anys anteriors.
En un comunicat, explica que ha demanat a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat "informació detallada" sobre els criteris d'exempció aplicats i els mecanismes de control utilitzats durant el procés.
Segons les dades d'Educació, el 23,2% de l'alumnat seleccionat per participar en les proves va quedar exempt de fer-les, una proporció superior al màxim d'un 5% recomanat per l'OCDE, i la majoria van ser per discapacitats cognitives, emocionals o conductuals.
La síndica ha considerat necessari aprofundir en l'anàlisi d'aquests fets, tenint en compte que la proporció d'alumnat exempt per motius relacionats amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals o conductuals suposa el 19,6% de la mostra de 2.545 estudiants, molt per sobre de la prevalença d'aquests perfils en l'alumnat de 4t d'ESO.
Sobre el fet que les proves Pisa coincidissin en el temps amb les de competències bàsiques de 4t d'ESO, la síndica ha dit que el percentatge d'alumnes exempts va ser del 9,7%, inferior al 23,2% registrat en les de Pisa.
La institució ha demanat a la Conselleria d'Educació informació detallada sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, les característiques de l'alumnat exempt, els mecanismes d'acompanyament i supervisió aplicats pels centres, la verificació posterior dels criteris aplicats i les causes que expliquin l'error detectat.
També ha sol·licitat la documentació enviada als centres abans de les proves i una còpia de l'informe elaborat arran de les diligències informatives obertes per aclarir els fets.
La síndica ha subratllat que les proves Pisa són una eina per avaluar el funcionament dels sistemes educatius i orientar les polítiques públiques, ha considerat "imprescindible" aclarir com es va produir la incidència, i ha demandat donar un paper central en la gestió de les proves Pisa a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.