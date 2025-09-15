La síndica demana eliminar les tarifes diferenciades per l'empadronament a les piscines municipals

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de Catalunya ha demanat als ajuntaments que revisin les ordenances fiscals relatives a les piscines municipals perquè, a partir de l'estiu vinent, no s'apliquin tarifes diferents depenent de si els usuaris estan empadronats o no al municipi en entendre que es "vulnera el principi d'igualtat", ha informat la institució en un comunicat aquest dilluns.
El 2024 i 2025 el Síndic de Greuges ha rebut una trentena de queixes, en les quals els usuaris asseguren que en no estar empadronats han hagut de pagar fins a un 60% més que els residents per accedir a piscines dels municipis catalans, la qual cosa a alguns els impedeix fer ús d'aquest servei per motius econòmics.
La síndica recorda als ajuntaments que la llei reguladora de les hisendes locals només permet establir tarifes reduïdes per criteris objectius, com la capacitat econòmica, i que el Tribunal Suprem ja va dictar el juliol del 2023 que el fet d'estar empadronat en un municipi no justifica un tracte preferencial.