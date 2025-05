La síndica defensa que jutges i tècnics puguin decidir sobre la tutela dels menors

Afirma que els pares reclusos tenen "més drets" sobre els seus fills que els pares sense tutela

BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha defensat que sigui un jutge acompanyat d'un equip tècnic qui decideixi sobre la retirada de la tutela dels menors, com ja passa amb la justícia juvenil.

"Tan dolent és quan tot el pes el té la justícia, cosa que jo tampoc no vull, com si tot el pes el té el sector social", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li pels presumptes abusos d'una xarxa de pederàstia a una nena menor tutelada per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia).

Ha expressat que, en cas de risc per al menor, es retiri la tutela als tutors i es porti l'infant o jove a un centre residencial, però durant "un o dos mesos si realment existeix un risc".

Ha criticat el temps de mitjana que s'estan als centres residencials: "3 i 4 anys de mitjana. Si creix en un centre, ja no hi ha marxa enrere. I si parlem dels nadons, jo també aprofito per dir que prohibiria que els de menys de sis anys estiguin en un centre residencial".

Ha afirmat que tenen "més drets" els pares reclusos que els pares als qui els han retirat la tutela dels fills atès que no hi ha, segons ella, una regla fixa que dictamini el dret a les visites dels pares --en aquest cas depèn dels permisos de l'administració i els educadors-- com passa amb els reclusos.

Ha assegurat que és un "càstig" per a un nen estar separat de la seva família i que no hi ha, en les seves paraules, un càstig més gran per a un progenitor que perdre la custòdia del seu fill.