La síndica de Catalunya demana que les persones grans puguin delegar la gestió de la Meva Salut

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salines, ha reclamat que el Departament de Salut de la Generalitat ampliï les opcions de representació de l'aplicació La Meva Salut, especialment per facilitar les gestions de les persones grans amb dificultats digitals.
La petició va començar arran de la queixa d'un ciutadà que va exposar les dificultats a les quals s'enfrontava a l'hora d'intentar ajudar als seus pares amb la gestió de l'aplicació, ja que aquesta demana una doble autenticació per reforçar la protecció de dades personals, ha informat la Síndica en un comunicat aquest dimecres.
La institució ha demanat que s'estudiïn fórmules per garantir la protecció de dades personals, per la qual cosa el Departament de Salut està valorant les alternatives que es podrien aplicar de cara al proper any, entre les quals figura que el Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència sigui l'encarregat d'acreditar al familiar del pacient la gestió dels tràmits.