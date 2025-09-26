El Síndic de Greuges xifra en un 23,3% els extutelats que rebien una prestació econòmica el 2024

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de Catalunya ha detectat que el 2024 el 23,3% dels joves extutelats d'entre 18 i 23 anys a Catalunya era perceptor actiu de la prestació econòmica de l'Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (Asjtet), i només el 20,6% tenia accés als recursos residencials.
En l'acte de presentació de l'informe 'El suport a l'emancipació de joves extutelats', la síndica, Esther Giménez-Salinas, ha alertat que hi ha perfils "molt vulnerables" que en queden fora, i ha apostat per simplificar la burocràcia i millorar els controls.
La situació es produeix perquè alguns joves no demanen la prestació o perquè no compleixen els requisits, els quals la síndica planteja que haurien de ser més "flexibles" perquè arribin a qui van destinats i no excloguin joves en situació de vulnerabilitat que la necessitarien, i també ha defensat facilitar la compatibilitat amb la feina.
L'informe també recull que, dels 2.776 joves tutelats que van arribar a la majoria d'edat el 2023, només 1.388 van sol·licitar donar-se d'alta a l'Asjtet.